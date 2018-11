Grupos tentam desembarcar drogas em aeroporto no Rio Pelo menos duas quadrilhas tentaram desembarcar com drogas ontem no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. Agentes da Superintendência Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen), em parceria com a 21ª Promotoria de Investigação Penal, apreenderam cerca de 80 quilos de maconha e três de cocaína. A Sispen informou que os crimes, no entanto, não estão relacionados. Os agentes chegaram aos criminosos por meio de interceptações de ligações telefônicas.