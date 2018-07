Guarani bate São Caetano e encosta no líder Vasco O Guarani está mais perto da elite do futebol brasileiro. Na noite de ontem, visitou o São Caetano e venceu por 2 a 1, chegando aos 52 pontos na Série B. Está a apenas três do líder Vasco, que decepcionou sua torcida e perdeu para o São Caetano por 2 a 1, no Rio.