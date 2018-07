Guarani eleva previsão de produção de etanol em 13/14 A Guarani, terceira maior processadora de cana do país, elevou sua estimativa de produção de etanol no ciclo 2013/14 para até 700 milhões de litros, em meio ao cenário mais favorável para o biocombustível após elevação da mistura e medidas de apoio do governo anunciadas na véspera, disse o presidente da empresa nesta quarta-feira.