Guarani obtém novos créditos para alongar dívida A Açúcar Guarani fechou a contratação de um empréstimo de pré-financiamento de exportação no valor de US$ 20 milhões com o banco de investimento francês Natixis. Os recursos deverão entrar na empresa nos próximos dias, de acordo com o diretor financeiro da Guarani, Reynaldo Benitez. Segundo ele, o empréstimo faz parte da estratégia do grupo de alongar o perfil da dívida. O novo empréstimo tem prazo de pagamento até 2011. Além do empréstimo da Natixis, a Guarani divulgou também a contratação de um empréstimo de mútuos com a controladora Berneuil Participations, empresa do Grupo Tereos que detém a maior parte das ações da Guarani. O empréstimo com a controladora foi dividido em duas parcelas, de US$ 137,5 milhões e outra de 20 milhões, ambas já incorporadas à empresa.