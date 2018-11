Guarapiranga ganha parque à beira da represa em SP

O novo Parque Municipal da Barragem é cercado por dois quilômetros de gradil vazado, que permite boa visão da água. "Avançamos na recuperação da represa, para que se torne um dos cartões postais da cidade", afirmou o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Foram investidos cerca de R$ 1,4 milhão na construção, iniciada em 2008.

No local, há playground, aparelhos de exercícios físicos para idosos e pista de corrida. Toda a área - quase o dobro do Parque Trianon, na Avenida Paulista - é contornada por ciclovia e calçada ecologicamente correta, com piso de blocos intertravados.

As áreas verdes construídas à beira da represa - além do Parque da Barragem, o Parque Praia São Paulo e o Parque Guarapiranga - fazem parte do Programa de Revitalização da Orla da Represa do Guarapiranga.

Monumento - O Parque da Barragem agora abriga o monumento Heróis da Travessia do Atlântico, reinaugurado ontem, de volta ao seu lugar de origem. Instalado na região da Represa do Guarapiranga em 1929, o monumento foi transferido em 1987 para os Jardins, por ordem do então prefeito Jânio Quadros. A obra homenageia os aviadores italianos Francesco Di Pinedo e Carlo Del Prete, pioneiros na travessia do Atlântico Sul, e o brasileiro João Ribeiro de Barros, que fez a travessia em 1927 a bordo do hidroavião Jahu. A volta da escultura, que passou por restauro de R$ 400 mil - era reivindicação dos moradores da região desde a década de 1990. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.