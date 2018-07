Guarda à paisana fará ronda durante a Parada Gay Cerca de 70 guardas vão circular à paisana pela Parada Gay, no próximo domingo, na capital paulista. O grupo, que representa 10% do efetivo deslocado da Guarda Civil Metropolitana, foi formado para coibir a venda do chamado vinho químico que, com teor alcoólico superior a 90%, pode até matar. No mês passado, uma jovem de 17 anos morreu durante a Virada Cultural após supostamente ter misturado a bebida com cocaína.