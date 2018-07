Guarda ambiental terá bombeiros e PMs, diz Minc

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse nesta sexta-feira, 13, que conversou com 14 governadores sobre a "nova posição" do governo federal em relação à Guarda Nacional Ambiental, proposta que levou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao assumir o cargo. A idéia original, de formar uma tropa nos moldes da Força Nacional de Segurança (FNS), foi descartada após reunião de Minc com o ministro da Justiça, Tarso Genro. "Formatamos a nova posição na quinta-feira, 12, de manhã com o Tarso. Vai ser preventiva e vai contar com bombeiros e policiais militares dos batalhões florestais", disse. "Na quinta falei com 14 governadores, que adoraram a idéia." Blairo Maggi, do Mato Grosso, não está entre eles. Veja Também: Lula quer garantir pagamento rápido de multas ambientais Força Nacional apoiará ações do Ibama, diz Tarso Genro Ações diárias que salvam o planeta Acompanhe a trajetória do desmatamento na Amazônia; abril teve mais desmate Leia a edição online da Revista da Amazônia Fórum: é possível salvar a floresta amazônica? Segundo Minc, Lula vai criar por decreto a função de guarda-parque, como fez no Rio o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB). "Também vai haver recursos para aparelhar os corpos de bombeiros dos Estados, que vão ajudar a cuidar dos parques federais, e os Batalhões Florestais, que vão fornecer soldados para ações do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em todos os Estados", afirmou o ministro. Segundo ele, os Estados que receberem recursos deverão, como contrapartida, ceder de 20 a 25 bombeiros, cada, para cuidar dos parques federais. Já os Batalhões Florestais, em troca do apoio material e da inclusão de soldados no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do Ministério da Justiça, cederiam cerca de 100 policiais para ações preventivas do Ibama. A soma, porém, chegaria a "milhares" nos dois casos, segundo o ministro. "Vamos ter milhares de bombeiros defendendo parques e milhares de soldados atuando com o Ibama na prevenção." A reportagem perguntou a Minc se a mudança em relação à proposta original foi uma derrota do ministério. "A FNS já está atuando conosco na operação Arco de Fogo com 400 pessoas. O que estava faltando mais era uma força de natureza ambiental e preventiva, incentivando bombeiros e batalhões. Minha tarefa agora é falar com todos os governadores. Esse vai ser o caminho", respondeu. Sobre o governador Blairo Maggi, ele disse: "Mantemos as nossas diferenças, mas vamos trabalhar juntos na prevenção do desmatamento". Carvoarias Minc também afirmou que "acabou a moleza" dos carvoeiros ilegais, em discurso no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, durante a solenidade de posse de sua sucessora na secretária estadual do Ambiente, Marilene Ramos. Ele fez a declaração ao citar a repercussão na imprensa de duas medidas do ministério, anunciadas na quinta-feira, 12: a "maior multa já aplicada a siderúrgicas por uso do carvão do cerrado e do pantanal", no valor de R$ 420 milhões, com exigência de reflorestamento; e a aceleração da licença de Santo Antônio, "uma hidrelétrica fundamental que vai gerar energia boa e contribuir para nossa matriz energética continuar ótima". "A mesma mão que acelera licenças com rigor é a mão pesada que cai em cima dos poluidores e de quem degrada", discursou o ministro. "Como eu disse ontem: 'Tremei, carvoeiros ilegais'." Minc, que completou 3 semanas no cargo, comentou no discurso o "exílio em Brasília". "Na minha cabeça é como se estivesse há 3 anos lá", disse. "Estou morrendo de saudade de vocês. Ainda não te perdoei completamente, Cabral (Sérgio Cabral Filho, governador do Rio), por essa história. É um cargo (o de ministro) que não pedi, não queria, mas que vou exercer com dignidade."