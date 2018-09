Guarda civil é morto a tiros em Guarulhos-SP O guarda civil metropolitano Elias Freitas Mendonça, de 37 anos, foi morto a tiros hoje no bairro Jardim Brasil, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por volta das 5h30, policiais militares encontraram o corpo dele caído na calçada. Um homem de 40 anos é o suspeito de ter efetuado os disparos. De acordo com SSP, a ex-esposa do investigado contou à polícia que vinha sendo ameaçada de morte por ele. O suspeito, que recentemente aparentaria estar perturbado e andava agressivo, estaria desconfiado que ela saíra com outros homens. Policiais do Setor de Homicídios de Guarulhos constataram que o GCM foi alvejado 12 vezes. A mochila que ele usava para ir ao trabalho sumiu. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial do município.