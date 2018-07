Guarda civil mata suspeito durante arrastão em Sorocaba Um suspeito de participar de um arrastão aos clientes de um restaurante japonês foi morto com um tiro por um guarda civil municipal à paisana, na noite de quarta-feira, 26, em Sorocaba. O guarda jantava no local com a família quando o restaurante, no Jardim América, zona sul da cidade, foi invadido por três homens. Dois deles, armados e encapuzados, anunciaram o assalto e, depois de saquear o caixa, começaram a recolher dinheiro e pertences das pessoas que estavam nas mesas. Um terceiro homem ficou vigiando a entrada no estabelecimento.