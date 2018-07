Guarda Metropolitana continua em greve, diz sindicato O Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (Sindguardas) confirmou que o setor continuará em greve e que, a partir das 7 horas de amanhã, um grupo de profissionais irá se reunir em frente ao Gabinete do Prefeito, no centro da Capital. Hoje cerca de 200 pessoas protestaram em frente à Prefeitura para negociar reajuste salarial. Segundo a Prefeitura, nenhum acordo foi feito com os grevistas. De acordo com a Polícia Militar, a ação durou das 6 horas até às 16h30. A manifestação foi pacífica.