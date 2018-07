Guarda Metropolitana inicia greve amanhã, diz sindicato Integrantes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo prometem entrar em greve por tempo indeterminado à meia-noite de hoje. Amanhã, cerca de 500 guardas devem se concentrar a partir das 10 horas nos arredores da sede da prefeitura, no Vale do Anhangabaú, em ato que marca a primeira greve da categoria desde sua criação, em 1986. Os manifestantes vão pedir diálogo entre o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (Sindguardas-SP) e a prefeitura para discussão de uma pauta de reivindicações. Entre as exigências, os guardas reclamam reposição de perdas salariais, aumento em 140% das gratificações (espécie de bônus por serviço prestado) e melhoria nas condições de trabalho, como limpeza de áreas públicas e fornecimento regular de uniformes.