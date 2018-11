Guarda municipal é preso por tráfico de drogas em Itu-SP O guarda municipal (GM) Izoir Lemos de Oliveira, de 42 anos, foi preso sob a acusação de tráfico de drogas, hoje, em Itu, a 98 quilômetros de São Paulo. Policiais militares foram à casa do GM depois de receber uma denúncia anônima. Numa mesa da sala, foram encontradas 87 porções de maconha, 39 de cocaína e 11 pedras de crack. Oliveira embalava a droga na companhia de dois homens que também foram presos. De acordo com policiais, a residência do guarda funcionava como um ponto de venda de drogas.