Guardas civis fazem protesto em Brasília A Esplanada dos Ministérios amanheceu nesta quarta-feira, 3, com mais um protesto. Um grupo de guardas civis bloqueou o acesso da via no sentido Praça dos Três Poderes em frente ao Congresso Nacional. Eles reivindicam a aprovação de projetos que regulamentam a profissão e chamaram o protesto de Marcha Azul. Segundo a Polícia Militar, o movimento reuniu cerca de 300 pessoas, que já deixaram o local.