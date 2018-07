Guardas Civis serão treinados para fiscalizar moto aquática em SP

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, assinou neste domingo um documento em parceria com o 8º Distrito Naval, para intensificar a fiscalização em locais com motos aquáticas. De acordo com o Protocolo de Intenções, a Capitania dos Portos de São Paulo treinará agentes municipais e guardas civis metropolitanos (GCM) para auxiliar no combate a acidentes.

Outra novidade é que a partir de agora, uma pessoa que quiser pilotar uma embarcação terá de fazer um teste prático - antes apenas o teste teórico era obrigatório. Testes com bafômetros e cordas na água para separar o banhista dos barcos são rotineiros, mas que serão intensificados.

De acordo com o vice-almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão, os últimos acidentes que ocorreram com crianças devido ao uso de motos aquáticas aumentou a preocupação das autoridades. "As normas serão aperfeiçoadas e em até 90 dias todas as ações já estarão colocadas em prática", disse Gusmão.

Kassab defendeu que as regras anteriores não podem ser criticadas. "As responsabilidades estavam sendo cumpridas. O que estamos fazendo hoje é apenas um aperfeiçoamento", disse o prefeito. Outra determinação é que a partir de agora, as embarcações terão de ficar pelo menos a 200 metros da margem para garantir a segurança de quem está na água.

O secretario de Coordenação das Subprefeituras, Ronaldo Camargo, explicou que a parceria da Marinha e da Prefeitura será fundamental para garantir a segurança tanto no solo como na água. As ações serão implantadas nas 11 praias da Represa de Guarapiranga, na zona Sul de São Paulo, até junho.