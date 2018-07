Guardas tentaram vender imagens de paraquedista morto

O instrutor morreu e outros dois ficaram feridos. Outro guarda municipal, Marcelo Antunes Fogaça, também foi preso. Os dois tentavam vender as imagens por R$ 100 mil para uma agência de notícias. A polícia divulgou nesta sexta-feira as imagens captadas pelo equipamento na hora do salto. O vídeo mostra o momento em que o paraquedista é atingido pelo avião.

Segundo o Delegado Seccional de Sorocaba, André Moron, Meneguetti ajudou no resgate dos paraquedistas feridos durante o salto e encontrou a câmera e não entregou à polícia. De acordo com o delegado, ele ainda pediu ajuda ao amigo para vender as imagens. "A dupla sonegou informações para a polícia em troca de vantagens financeiras. As imagens vão esclarecer como ocorreu o acidente", disse.