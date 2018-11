Guarujá-SP proíbe cães e esportes na praia

"Essa fiscalização é necessária para coibir abusos que são cometidos de todas as formas, tanto por causa dos excessos das pessoas que usam a praia quanto na parte de comercialização", explica o coordenador da Fiscalização de Posturas do Guarujá, Alexandre Couto. Ao todo, três viaturas e 50 agentes dos setores de Postura, Comércio, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente do município vão atuar das 8h às 2h.

Ambulantes e comerciantes flagrados vendendo produtos em local fora do especificado nas licenças serão advertidos e poderão receber multas de R$ 100 a R$ 5 mil, além de ter equipamentos apreendidos. Outra questão tem a ver com o espaço na areia. Desde 2008, decisão da Justiça proíbe que guarda-sóis e cadeiras de condomínios e quiosques fiquem montados quando não estiverem sendo usados. "Nesses casos, as multas vão de R$ 200 a R$ 5 mil", diz Couto.

"Isso só contribui para a qualidade dos serviços oferecidos por todos nós", acredita o presidente da Associação do Quiosqueiros do Guarujá, Marcelo Nicolau. "Essa fiscalização ajuda a eliminar quem não está adaptado, para que não haja risco de viroses, como a ocorrida no verão passado por causa de contaminação de alimentos."

Para se aproximar do público, a equipe de fiscalização do Guarujá dispõe de um posto de atendimento 24 horas. Chamado de "sala da situação", o local funciona no mesmo prédio da Secretaria de Turismo, na Praia de Pitangueiras. "É para quem quiser trazer a reclamação pessoalmente", diz Couto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.