Guarulhos dá parecer favorável à construção do Rodoanel A Prefeitura de Guarulhos (SP) entregou hoje um parecer favorável à construção do trecho norte do Rodoanel. O documento foi encaminhado à Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa). Nele constam diversas condicionantes em relação ao plano de intervenções que será feito no trecho dentro dos limites do município.