Guarulhos e Congonhas operam por instrumentos A forte neblina obrigava os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, a funcionarem com o auxílio de instrumentos no início da manhã de hoje. As operações de ambos, no entanto, não foram prejudicadas. Em Congonhas, até as 7 horas, dos 21 vôos programados, apenas 1 partiu com atraso superior a 30 minutos. Em Guarulhos, 2 dos 16 vôos sofreram atrasos. Não houve cancelamentos nos dois aeroportos. Em todo o País, incluindo os dados acima, foram registrados 28 atrasos em 282 vôos, o equivalente a 9,9% do total, e somente 1 cancelamento (0,4%). Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).