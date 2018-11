Guarulhos inicia implantação de bilhete único amanhã A partir de amanhã, usuários do transporte coletivo municipal de Guarulhos, na Grande São Paulo, poderão adquirir o Bilhete Único. Com o cartão, os passageiros poderão se locomover pela cidade por um período de duas horas pelo valor de R$ 2,65. O lançamento do cartão foi realizado hoje no Terminal Urbano pelo prefeito Sebastião Almeida (PT) e pelo secretário de Transportes e Trânsito, José Evaldo Gonçalves.