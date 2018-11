Guarulhos-SP faz representação no MP contra prefeitura A Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos (SP) entrou com uma representação no Ministério Público Estadual (MPE) contra a Prefeitura de São Paulo por causa da construção de uma barragem para contenção de enchentes no Jardim Romano, na divisa entre os dois municípios. De acordo com informações da secretaria, as obras, apesar de minimizarem o impacto das cheias do rio Tietê na capital, elevariam em seis centímetros o nível das águas no Jardim Guaracy e na Vila Izildinha, que sofrem constantes alagamentos.