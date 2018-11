Guarulhos tem 34,7% de voos domésticos com atrasos

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, 17 voos tiveram problemas, proporcionalmente 14% dos 121 programados. No mesmo aeroporto 22 voos foram cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 41 voos domésticos foram afetados por atrasos, 34,7% dos 118 programados. Dos internacionais, 5 voos não partiram no horário, 10% dos 50 agendados até as 14 horas. Nenhum voo internacional e apenas dois domésticos foram cancelados. Apenas na última hora (das 14h às 15h), seis voos atrasaram mais de meia hora em Guarulhos e em Congonhas, cinco.

A empresa aérea Webjet era a que registrava maior número de voos com atraso em território nacional, 21 deles estavam com o problema, ou 28,8% dos programados. Na TAM seis voos internacionais sofreram atrasos.