Guarulhos tem noite violenta com 6 feridos e 3 mortos

O primeiro crime ocorreu na Rua Antônio Pegoraro, no Jardim Irene. Três pessoas foram baleadas no local e uma quarta ainda correu até a Rua Elisa, próximo à via, mas foi perseguida e também atingida. As vítimas foram levadas para os hospitais Municipal de Urgência e Geral de Guarulhos, onde uma delas morreu. Não há informações sobre quantos homens cometeram o crime.

Cinco homens, encapuzados e a pé, balearam três pessoas em uma favela na Rua do Povo, na Vila Rio. Um homem morreu no local, e outro, quando era atendido no Hospital Municipal de Urgência. A terceira vítima é uma mulher, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Outras duas pessoas foram baleadas, uma na Rua Varginha, no bairro Cidade Seródio, e outra na Rua dos Dantas, no Parque Santos Dumont. As vítimas foram atendidas no Pronto Atendimento São João e depois transferidas para o Hospital Municipal de Urgência.

Fogo

Um ônibus foi incendiado também em Guarulhos na noite deste domingo, na Rua do Araújo. O coletivo intermunicipal da Viação Vila Galvão estava parado no ponto final quando os criminosos mandaram o motorista descer e atearam fogo. Ninguém se feriu, de acordo com a PM.

Na mesma noite, outro ônibus foi incendiado no bairro do Tremembé, na zona norte de São Paulo. Testemunhas contaram à polícia que dez bandidos subiram no coletivo da Viação Sambaíba na Avenida Maria Amália Lopes Azevedo.

Passageiros, motorista e cobrador foram obrigados a descer e o veículo foi incendiado. Equipes dos Bombeiros acionadas apagaram o fogo.