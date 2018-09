Guarulhos terá a primeira união gay coletiva Será realizada no sábado, a 1ª União Homoafetiva Coletiva de Guarulhos, na Grande São Paulo, promovida pela ONG Tecendo Sonhos, Organização Associativa em Defesa dos Direitos Humanos e Sociais. O objetivo do evento é comemorar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 5 de maio de 2011, que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar.