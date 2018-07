Guarulhos vai manter sacolas plásticas

"O que fazemos aqui é simplesmente cumprir o Código de Defesa do Consumidor, que obriga o prestador de serviço ou vendedor de produtos a finalizar as compras com qualidade", diz o diretor do Procon de Guarulhos, Jorge Wilson. Segundo Wilson, a lei municipal 6.186, de 23 de outubro de 2006, prevê pena de multa aos comerciantes que não entregarem a sacola.

"No mês passado, durante a divulgação do acordo, houve dúvidas, mas fizemos visitas para esclarecer os comerciantes de que, aqui, o acordo não vale", diz.

O acordo, feito entre a Fundação Procon e a Associação Paulista de Supermercados (Apas), prevê que, depois de 3 abril, os consumidores terão de levar sacolas para transportar as compras dos supermercados para casa porque as sacolas deixarão de ser entregues. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO