Guatemala declara alerta por tempestade Agatha

Agatha é a primeira tempestade batizada na temporada de 2010. Ela se formou neste sábado em águas do Oceano Pacífico e avança rumo à Guatemala, mas os alertas se estenderam a El Salvador e sul do México.

As chuvas provocaram o desmoronamento de um morro no município de Alomolonga, cerca de 200 quilômetros a oeste da capital guatemalteca, e causaram o soterramento da casa de uma família, onde estavam duas crianças.

"No momento temos a confirmação de quatro mortos", disse o presidente da Guatemala, Alvaro Colom, em entrevista à imprensa. "Isto é grave. Espero não estar exagerando. Estamos ampliando o estado de calamidade a todo o país", acrescentou.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que a tempestade se localiza 260 quilômetros a sudoeste do porto de San José de Guatemala, com ventos de 65 quilômetros por hora. Segundo o relatório, poderá fortalecer-se nas próximas horas e chegar a terra no domingo.

Antes do anúncio, funcionários dos serviços de emergências da Guatemala já vinham alertando para o aumento no nível das águas e advertiram que a tempestade poderia causar inundações mais graves do que as anteriores. Isto ocorreria porque s cinzas lançadas pelo vulcão Pacaya, no sul da capital, bloquearam o sistema de drenagem.

Autoridades de El Salvador disseram neste sábado que nas próximas horas poderão elevar o nível de alerta e já começaram a tomar medidas de precaução.

Na Guatemala, cerca de 2 mil pessoas foram retiradas de suas casas por causa da erupção do vulcão, situado cerca de 40 quilômetros ao sul da capital. A erupção já deixou um morto.

