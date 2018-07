Guatemala identifica vítimas de esquadrões da morte

O líder sindical Amancio Villatoro e o líder estudantil Sergio Linares são as primeiras vítimas identificadas que fazem parte do chamado diário militar, uma lista de 183 cidadãos que desapareceram nas mãos do Exército entre 1983 e 1985.

O documento, muitas vezes citado nos jornais como diário do esquadrão da morte, foi desclassificado em 1999, mas nenhuma vítima listada na revista havia sido identificada até agora.

A Guatemala ainda está lidando com o legado da devastadora guerra civil de 1960 a 1996.

O período abrangido pelo diário seguiu a fase mais brutal da guerra, até que a democracia fosse restaurada em 1986.

Cerca de 250.000 pessoas, principalmente da etnia Maya, foram mortas ou desapareceram durante o conflito. Uma comissão da verdade da Organização das Nações Unidas descobriu que 93 por cento das violações dos direitos humanos durante o período da guerra civil foram cometidas pelas Forças Armadas.

Atormentada pela violência de assaltantes e gangues de cartéis mexicanos da droga, a Guatemala elegeu este mês o general reformado Otto Pérez como presidente, o primeiro militar a exercer o cargo desde 1986. Ele ganhou depois de se comprometerem a restaurar a estabilidade.

Pérez tomará posse em janeiro, depois de a procuradoria-geral ter começado a investigar ex-líderes das Forças Armadas da Guatemala por crimes de guerra, em uma tentativa de cumprir as disposições fundamentais definidas nos acordos de paz de 1996.

O novo presidente se comprometeu a permitir que os promotores continuem seu trabalho, mas grupos de direitos humanos expressaram preocupação de que Pérez possa dificultar as investigações sobre seu ex-companheiros.

Os corpos de Villatoro e Linares foram exumados em 2003 a partir de uma vala comum perto de uma base militar em Chimaltenango, a oeste da capital do país. Testes de DNA realizados para confirmar suas identidades não tinham sido concluídos até este mês.

"Eu me sinto triste e frustrado, mas ao mesmo tempo feliz que eu encontrei restos do meu pai", disse Sergio Villatoro, filho de 41 anos do líder sindical. "Meu pai foi sequestrado em 30 de janeiro de 1984, pelo governo de facto de Oscar Mejía".

Mejía foi detido por acusações de genocídio em outubro, mas acabou considerado doente demais para ser julgado. Os investigadores estão esperando para examinar Mejía novamente na esperança de levá-lo ao tribunal.