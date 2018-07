Guatemala se prepara para a primeira tempestade da temporada

Equipes de emergência informaram que os rios já estão acima do nível normal devido às fortes chuvas e alertaram que as inundações podem ser piores do que o normal devido ao fato de que as cinzas do vulcão Pacaya, localizado ao sul da capital, bloquearam os sistemas de drenagem.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que uma depressão tropical na costa oeste da nação da América Central deve trazer fortes chuvas à Guatemala, ao Sul do México e em El Salvador.

Alertas de tempestade tropical foram emitidos na costa do Pacífico, de Boca de Pijijiapan, no Sul do México, à fronteira de El Salvador com Honduras. A depressão deve se tornar uma tempestade tropical ainda neste sábado, disse o Centro Nacional de Furacões.

Cerca de 2.000 pessoas já deixaram suas casas devido à erupção do Pacaya, localizado a 40 quilômetros ao sul da Cidade da Guatemala. Pelo menos uma morte ocorreu devido ao fenômeno e o principal aeroporto internacional do país foi fechado.

O vulcão, que entrou em erupção na quinta-feira, ainda está em atividade, mas sua intensidade aparentemente está diminuindo, disse uma autoridade da defesa civil. O Pacaya está ativo desde a década de 1960, mas não soltava rochas e cinzas desde 1998.

O vulcão fica próximo de algumas das principais plantações de café do país, mas a associação nacional do setor, a Anacafe, não tem informações sobre danos.

Trabalhadores do setor cafeeiro disseram na sexta-feira que as chuvas estavam ajudando a limpar as cinzas das árvores e se mostraram otimistas de que o dano à colheita será mínimo.

(Reportagem de Herbert Hernandez)