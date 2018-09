Guatemala terá 2o turno com ex-general como favorito

Pérez, um general aposentado de 60 anos e sobre quem pesam acusações de abusos na guerra civil, obteve 36 por cento dos votos, de acordo com o programa de resultados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do país.

O centrista Manuel Baldizón, empresário do ramo hoteleiro de 41 anos e deputado licenciado que é a favor da pena de morte para delitos graves, obteve 23 por cento.

Com estes resultados, no dia 6 de novembro haverá segundo turno entre Pérez, do Partido Patriota (PP), e Baldizón, do Partido da Liberdade Democrática Renovada (Líder).

Para uma vitória no primeiro turno é necessário que um candidato obtenha 50 por cento dos votos mais um.

"Estamos seguros que na próxima fase vamos voltar a ganhar e vamos voltar a ganhar com força, como hoje estamos ganhando", disse Pérez em entrevista coletiva.

Nenhum aspirante à Presidência da Guatemala, país exportador de café e açúcar, ganhou no primeiro turno desde a volta à democracia em 1986, depois de décadas de governos militares.