'Guerra ao Terror' ganha Oscar de melhor filme

A vitória deu a Kathryn Bigelow sua segunda estatueta.

Bigelow estava entre os quatro produtores de "Guerra ao Terror", ao lado de Mark Boal, Nicolas Chartier e Greg Shapiro. Chartier foi proibido de participar da cerimônia depois que o francês violou regras da campanha do Oscar enviando e-mails aos eleitores em nome do filme.

"Guerra ao Terror", que conta a história de uma esquadrão norte-americano especializado no desmonte de bombas no Iraque, já saiu em DVD. O filme arrecadou modestos 15 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas.

"Avatar" era considerado seu maior concorrente no Oscar. O filme dirigido por James Cameron, ex-marido do Bigelow, é o mais bem-sucedido de todos os tempos com venda mundial nas bilheterias de 2,5 bilhões de dólares, quebrando o recorde de "Titanic", de 1997, do mesmo diretor.

Ambos os filmes receberam nove indicações.

(Reportagem de Dean Goodman)