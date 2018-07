Guerra ao Terror leva seis troféus no Bafta e segue favorito ao Oscar O filme Guerra ao Terror, da diretora Kathryn Bigelow, conquistou seis das oito categorias a que foi indicado para o prêmio Bafta, na noite de anteontem, desbancando o outro favorito Avatar, de seu ex-marido James Cameron. O longa levou os troféus nas categorias filme, diretor, roteiro original, som, edição e fotografia na premiação que é considerada o Oscar britânico. Avatar, o filme de maior bilheteira da história, foi a grande decepção da noite ao ficar apenas com dois prêmios, efeitos especiais e design de produção, nas oito categorias que disputava. O melhor filme estrangeiro foi O Profeta, do francês Jacques Audiard, que desbancou o favorito A Fita Branca, do austríaco Michael Haneke. Na categoria de melhor ator, Colin Firth levou a melhor sobre Jeff Bridges por seu papel em Direito de Amar. A jovem Carey Mulligan venceu o prêmio de melhor atriz por sua atuação em Educação, batendo atrizes experientes como Meryl Streep (Julie & Julia) e Audrey Tautou (Coco Antes de Chanel). O prêmio de melhor ator coadjuvante foi para Christoph Waltz, o caçador de nazistas Hans Landa de Bastardos Inglórios. Já a melhor atriz coadjuvante foi para Mo"nique (Preciosa), que interpreta uma mãe do bairro nova-iorquino do Harlem que maltrata sua filha. Durante a cerimônia de premiação foi anunciado que o príncipe William da Inglaterra é o novo presidente do Bafta, ocupando o lugar do cineasta Richard Attenborough. O primeiro ato oficial do príncipe no novo cargo foi a entrega do prêmio de honra Bafta Fellowship à veterana atriz britânica Vanessa Redgrave pelo conjunto de sua obra.