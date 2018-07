Guerra civil síria tem nova frente de batalha perto de Damasco Intensos combates começaram a ocorrer nesta quarta-feira entre Damasco e as colinas do Golã, território sírio ocupado por Israel, no que pode ser uma nova frente de batalha entre as forças do presidente Bashar al-Assad e os rebeldes que tentam derrubá-los, segundo fontes da oposição.