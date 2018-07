Guerra com bolas de fogo é tradição em El Salvador

Na cidade de Nejapa, em El Salvador, o dia 31 de agosto é sinônimo de comemorações com bolas em chama. As bolas de fogo têm o objetivo de marcar a destruição por um vulcão da antiga cidade de Nitchapa, que foi reconstruída como Nejapa. Reza a tradição popular que a lava do vulcão era, na realidade, resultado da briga entre o diabo e São Jerônimo, que teria derrotado Satanás com bolas de fogo. Um morador conta que quando o vulcão entrou em erupção, bolas de fogo destruíram a cidade, que já tinha sido abandonada pelos moradores. Autoridades locais temem que um dia as comemorações com bolas de fogo possam causar acidentes, embora poucos casos de ferimentos tenham sido registrados até hoje. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.