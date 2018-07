'Guerra de espadas' já feriu 114 no interior da Bahia

Já passam de 110 os feridos por fogos de artifício em Cruz das Almas (BA), 146 quilômetros a sudoeste de Salvador. A cidade, que tem na guerra de espadas (artefatos feitos com bambu e pólvora) a maior tradição nas comemorações juninas, contabilizava 114 queimados entre o dia 13 - data da festa de Santo Antônio - até o meio-dia desta terça-feira, 24, dia de São João. Apenas entre a noite de segunda-feira, 23, e esta manhã foram registrados 80 casos, mas a expectativa da Secretaria Estadual da Saúde é que o saldo final dos festejos, que será divulgado por volta do meio-dia de quarta-feira, seja menor que o do ano passado, quando houve 305 casos de queimaduras durante as comemorações na cidade. Este ano, Cruz das Almas registrou uma morte relacionada a acidentes com fogos de artifício: um menino de 6 anos não resistiu a ferimentos causados por uma explosão em um depósito de pólvora em um galpão nos fundos da casa de sua família, no dia 16. Ele chegou a ser transferido ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, mas morreu no último sábado. Para tornar mais ágil o atendimento a feridos por fogos, o HGE instalou em Cruz das Almas, na segunda-feira, uma unidade avançada de atendimento a queimados, com 18 leitos, cinco deles pediátricos. Segundo o hospital, nenhum dos feridos nos últimos dias corre risco de morte.