Guerra e Paz, de Portinari, será exposta em SP em 2012

"O material foi garimpado no Brasil e no exterior. É a primeira vez que conseguimos reunir todos esses estudos, o que dá a esta exposição uma importância ainda maior", comenta João Candido Portinari, fundador e diretor-geral do Projeto Portinari. Os painéis Guerra e Paz retornaram ao Brasil em dezembro do ano passado, após 54 anos na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, para serem restauradas.

As obras ficaram expostas por 12 dias no Teatro Municipal do Rio, onde atraíram um público de 40 mil pessoas. Em seguida, foram encaminhadas ao Palácio Gustavo Capanema, onde foram restauradas em ateliê aberto ao público, durante quatro meses. São Paulo é o primeiro destino da fase itinerante do projeto, que depois vai fazer escala em outras cidades do mundo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.