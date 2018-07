Guerra psicológica pode inibir investimento no país, diz Dilma na TV

"Se alguns setores, seja porque motivo for, instilarem desconfiança, especialmente desconfiança injustificada, isso é muito ruim. A guerra psicológica pode inibir investimentos e retardar iniciativas", disse Dilma.

A presidente afirmou que as dificuldades enfrentadas, dentro e fora do país, não interromperam o "ciclo positivo" que tem garantido uma melhora na vida dos brasileiros a cada ano. Em seu balanço, Dilma comemorou "uma das menores taxas de desemprego do mundo" e reconheceu "alguns problemas localizados" com o encarecimento do custo de vida.

Dilma reiterou o empenho no controle da inflação e para manter o equilíbrio das contas públicas. Disse ainda que o governo atuou nos gastos, e garantiu o equilíbrio fiscal, e na redução de impostos e na diminuição da conta de luz.

"Nesses últimos casos enfrentando duras críticas daqueles que não se preocupam com o bolso da população brasileira", disse.

(Texto de Maria Pia Palermo)