Guerreiro indígena, Einstein treina em Bragança Paulista

O contato entre jovens atletas de diversas partes do País no Novos Talentos foi especialmente impactante para Einstein Sompre Sena, de 17 anos. Vindo de uma pequena aldeia indígena do interior do Pará, Einstein tenta se adaptar a uma realidade bem distinta para vencer no atletismo.

O nome dado pelos pais, claro, é uma homenagem ao criador da Teoria da Relatividade. "Mas nunca pensei em ser cientista", garante. Com a mãe, ele morava em uma aldeia de índios gaviões perto de Marabá, local com menos de 600 habitantes. A língua falada entre os locais é o tembé, mas Einstein tinha bastante contato com a cidade graças ao pai, que morava em Marabá.

Nas seletivas paraenses para o projeto Novos Talentos, ele causou sensação ao conquistar a classificação pintado com motivos indígenas. "O pessoal da aldeia ficou sabendo que eu ia competir e resolveu me preparar com a pintura usada para a guerra." Cerca de 30 pessoas, entre vizinhos e familiares, foram acompanhar o garoto no dia decisivo.

A estratégia de se pintar para a guerra, segundo Einstein, deu certo. "Me senti mais confiante, como se fosse um guerreiro de verdade."

Os primeiros dias em Bragança Paulista foram difíceis. "Na primeira semana, ninguém se conhecia e o pessoal demorou a se entrosar", lembra ele. Hoje, afirma que se sente em casa no Centro de Treinamento em Bragança. Mas ainda há um desafio de adaptação. "Aqui é muito frio. Lá (no Pará) a temperatura média era entre 30 e 35 graus, durante todo o ano."

Einstein, que nunca teve contato com o atletismo e apenas corria com os pés descalços na aldeia, iniciou seu treinamento nos 100 m e 200 m. Com alguma dificuldade, está se adaptando às sapatilhas - os jovens ainda não usam o calçado nos treinos nesta fase inicial.

Após ser aprovado e fazer parte do grupo de 49 atletas que contam com apoio profissional no atletismo, Einstein agora sonha mais alto. Quer virar profissional em um ou dois anos para poder lutar pelo seu grande objetivo. "Me imagino disputando um Mundial, uma Olimpíada. É aonde quero chegar."

DIVERSOS ESTADOS

Além do Pará, outros seis Estados do País estão presentes no projeto Novos Talentos da Rede Atletismo. Meninos e meninas de Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo participam da iniciativa. A seleção ocorreu em setembro do ano passado.

