Guerreiros de Xian ganham exposição em Londres

Uma exposição no Museu Britânico, em Londres, apresenta 120 peças saídas do complexo onde estão o túmulo do imperador Qin Shihuangdi e os famosos guerreiros de Xian. O complexo foi encontrado por acaso em 1974 no que é considerado uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século passado. Entre as 120 peças estão 20 figuras completas, que incluem dez soldados, um acrobata, um levantador de peso e dois funcionários públicos. A exposição The First Emperor: China's Terracotta Army ("O Primeiro Imperador: o Exército de Terracota da China", em uma tradução livre) promete ser uma das mais populares em Londres. Antes mesmo de a mostra ter início, 135 mil ingressos já haviam sido vendidos, um número nunca registrado pelo museu antes de uma exposição começar.