Guga quer ser capitão do Brasil na Davis Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, afirmou que deseja ser o capitão do Brasil da Copa Davis. Guga disse que esse é um plano para o futuro, mas ganhou apoio imediato dos atletas. Ontem, a belga Justine Henin, ex-número 1 do mundo, anunciou sua volta às quadras em 2010 a exemplo do que fez a compatriota Kim Clijsters, campeã do US Open deste ano.