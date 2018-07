Um brasileiro residente no Egito foi preso no dia 18, acusado de proselitismo religioso, o que é proibido no país, segundo confirmou o Itamaraty. Guia turístico, ele foi detido no Cairo com outras duas mulheres, também brasileiras, quando visitavam as pirâmides. Policiais teriam encontrado bíblias e folhetos evangélicos em seu carro. As duas mulheres foram soltas.