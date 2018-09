Guia busca diminuir danos da quimioterapia sobre o coração Será lançada amanhã, no Instituto do Coração (Incor), a 1.ª Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia, um guia para uniformizar o tratamento do câncer e diminuir possíveis danos da quimioterapia ao coração. "A ideia é evitar que um paciente curado do câncer venha a falecer por problema cardíaco causado pela quimioterapia", explica Jadelson Andrade, coordenador de Normatizações e Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).