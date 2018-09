Guia esclarece 34 dúvidas sobre o Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou em seu site (enem.inep.gov.br/faq.php)um guia com respostas às 34 perguntas mais frequentes sobre o Enem 2010. O exame acontece nos dias 6 e 7 de novembro e tem cerca de 4,6 milhões de inscritos, que deverão receber os cartões de confirmação de inscrição até o dia 25. Entre as principais dúvidas respondidas no site está a distribuição de quatro cadernos de prova de cores diferentes, com as mesmas questões, mas com ordem diferente.