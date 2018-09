Guia mostra aves do Pantanal e do Cerrado

A intenção dos autores é, além de auxiliar os observadores de aves, que o livro seja uma ferramenta de conservação. "As aves são uma porta de entrada para a natureza", diz a ornitóloga Martha Argel, uma das autoras.

Apesar de o Brasil ser o segundo em número de espécies de aves do mundo, a quantidade de guias sobre o tema é inferior a de outros países ricos em biodiversidade. "Mas a observação de aves como passatempo no País cresceu muito. Há cinco anos quase não se falava em observação," diz.

Segundo Martha, escolheu-se falar do Pantanal primeiro porque é um dos maiores destinos de ecoturismo no País. O Cerrado é um bioma que tem sofrido muito com o desmatamento. "A ideia é contemplar todas as regiões do Brasil, talvez em cinco edições", conta. O próximo será sobre as aves da Mata Atlântica. Os xodós da ornitóloga na região abordada agora são a arara-azul-grande, que ilustra a capa do livro, o tucanuçu e o tuiuiú.

Exemplos. A arara-azul-grande é descrita no livro como "espetacular, o maior psitacídeo do mundo". O avanço da agropecuária fez a população dessa espécie cair bastante ou sumir em boa parte da distribuição original, explica o guia. No Pantanal, a captura para tráfico afetou a espécie, mas agora a população "parece estar estável ou mesmo aumentando".

O tucanuçu é caracterizado como "o maior dos tucanos". "Costuma pousar em galhos secos, quase como se quisesse chamar a atenção para seu bico fora do comum", diz o guia. O bico é muito longo, amarelo e laranja - com uma "gota" de preto na ponta. E o tuiuiú, considerado a ave-símbolo tanto de Mato Grosso quanto de Mato Grosso do Sul, é descrito como uma "cegonha enorme com bico volumoso voltado para cima", comum em brejos e margens de lagoas.

Para facilitar o reconhecimento das espécies, o guia traz ilustrações de diversos autores (um deles, Guy Tudor, é também coautor do livro).

Inspirador. A ideia de fazer o guia foi do biólogo Márcio Ayres, que idealizou a criação das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, na Amazônia, e morreu em 2003.

De acordo com os autores, "poucas pessoas no mundo foram responsáveis pela proteção de tantas áreas significativas como Márcio". E soube reconhecer a necessidade de aproximar a população brasileira da belíssima fauna de aves do País.

"Ele nos pediu que criássemos um guia de campo simples de usar e com preço acessível, que trouxesse informações sobre as espécies e fosse capaz de inspirar, na próxima geração de brasileiros, o amor pela natureza e o interesse pela conservação".

O lançamento pela Wildlife Conservation Society (WCS) e Editora Horizonte será na próxima quinta-feira, na livraria Fnac de Pinheiros, às 19 horas. O preço sugerido do guia é de R$ 44 (possível graças a doações feitas à WCS). A obra também foi lançada nos EUA, em inglês.