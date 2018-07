Guia orienta compra de hortifrútis na Ceagesp Com objetivo de facilitar a vida dos compradores, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp) lançou o Guia Circuito Horti&Frutis 2009, uma ferramenta de trabalho para aproximar compradores e fornecedores do entreposto. Conforme a Ceagesp, o diferencial da nova edição do guia é a classificação por produto, o que deve tornar mais fácil a identificação dos vendedores. Foram classificados 96 produtos comercializados e que serão direcionados às 980 empresas atacadistas. Informações, tel. (0--11) 2796-5199.