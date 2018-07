Guia Rio+20 reúne informações para participantes Para orientar os participantes sobre os debates e atividades paralelas à Rio+20, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) lançou na tarde desta quarta-feira no Rio de Janeiro um guia com as principais informações relacionadas à conferência. O Guia Rio+20, disponível para download no site do conselho (http://www.cebds.org.br/media/uploads/pdf/guia_riomais20.pdf), apresenta ao público do evento os objetivos, os setores envolvidos no debate e principais temas que serão abordados pelos chefes de estados na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.