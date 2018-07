Guias dão dicas de saúde para quem viaja de navio

De acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dos passageiros que adoeceram na temporada 2010/2011, 39% foram contaminados com vírus Influenza (da gripe), e 38% tiveram diarreia. A terceira doença mais comum foi a catapora, com 19 casos. "O navio é um ambiente de aglomeração, que facilita a transmissão de vírus, e merece cuidado especial. É importante que o passageiro saiba prevenir danos à saúde", afirma a médica Isabella Ballalai, coordenadora médica do guia e coautora, ao lado da médica Flávia Bravo.

Entre as dicas estão a de se consultar com médico que tenha conhecimentos em medicina do viajante - esse profissional poderá orientar o passageiro sobre vacinas e outros cuidados, incluir na bagagem medicamentos de uso pessoal, providenciar um seguro de viagem e tirar dúvidas com o agente de viagem.

"É preciso esclarecer se haverá transporte para o hospital se o paciente adoecer, se é preciso fazer um seguro de saúde. Se a consulta custa caro a bordo, é preciso que isso faça parte do orçamento da viagem", afirma Isabella. O guia informa ainda que sintomas como febre, diarreia, vômito, tosse têm de ser notificados no serviço médico do navio, "É preciso apelar ainda à responsabilidade de cada um: se estiver doente, não viaje. Há muitos casos de surtos que começam com pessoas que, sabidamente doentes, decidiram embarcar".

O guia está disponível para download gratuito no site www.cbmevi.com.br. A Anvisa também elaborou dicas de saúde para viagem, que estão disponíveis no site da agência: www.anvisa.gov.br.