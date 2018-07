Guias leem questões para deficiente visual A vida de Sérgio Augusto da Silva, de 44 anos, sempre esteve ligada à música: trabalhou como DJ por duas décadas, administrou lojas de CDs e DVDs e uma gravadora de talentos da black music. A perda da visão provocada pela retirada de um tumor no cérebro, em julho de 2010, não o fez desviar desse caminho. Ele prestará o Enem este ano para fazer o curso de Rádio e TV em alguma faculdade particular, com bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni). Seu sonho é virar locutor. "Está na hora de me reinserir no mercado."