Guilherme Conte Renan Dissenha Fagundes PASSEIOS Douglas Vieira TEATRO BARES

Não estranhe, mas minha sugestão é acadêmica. É o 4º Congresso Internacional Cult de Jornalismo Cultural. Mas é divertida, acredite. O evento tem muita gente legal, como Gay Talese e Robert Darnton, mas meu coração palpitou ao ler um nome entre os palestrantes: o do genial quadrinista Art Spiegelman. De humor requintado, cria romances e biografias gráficas que passam com delicadeza por temas pesados. O melhor exemplo é sua obra-prima: a série 'Maus' (vencedora do Pulitzer, foto), em que conta a história de seu pai, prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz. Já faz tempo, bati o olho neste livro e, nesse dia, os heróis das HQs que eu lia começaram a ser derrotados. Faço só uma ressalva. Você é obrigado a comprar o pacote para todos os dias - e o preço, R$ 800, é salgado. Teatro Tuca. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes. 2 (28) a 5 (31), 9h/ 21h. Programação em bit.ly/art-cult