Guindaste tomba e interdita avenida na zona leste de SP A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, junto à Avenida Francisco Falconi, na zona leste de São Paulo, está totalmente interditada no sentido Sapopemba por conta do tombamento de um guindaste, por volta da 0h30 desta madrugada. Ninguém ficou ferido. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no sentido contrário, na direção de Vila Prudente, uma faixa da esquerda também ficou bloqueada. Não há previsão para a retirada do veículo.