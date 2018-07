Guiné conta 157 civis massacrados

Soldados cheirando a álcool dispararam para o ar ontem, aterrorizando os já traumatizados moradores de Conacri, capital da Guiné, um dia após as tropas matarem ao menos 157 pessoas e ferirem 1.200 em uma manifestação pró-democracia.

Grupos humanitários no país, que fica na costa oeste da África, rejeitaram as informações do Ministério do Interior, segundo as quais 57 pessoas foram mortas. De acordo com as ONGs, há relatos de soldados atacando pessoas com baionetas e despindo e estuprando mulheres durante as manifestações. O opositor Mutarr Diallo confirmou que houve violência sexual.

O banho de sangue começou na tarde de segunda-feira, quando cerca de 50 mil pessoas reuniram-se em um estádio de futebol para protestar contra a notícia de que o capitão Moussa Dadis Camara se candidataria nas eleições presidenciais, em janeiro de 2010. Ele tomou o poder em dezembro, após um violento golpe de Estado, prometendo democracia.

No momento em que a multidão gritava frases como "queremos uma democracia de verdade", os soldados lançaram gás lacrimogêneo e abriram fogo contra os manifestantes, provocando um pânico generalizado.

O governo admitiu que os militares atiraram, mas Camara alegou que as forças de segurança agiram por conta própria: "Os que estão ligados a essas atrocidades são elementos incontroláveis no Exército. Até eu, como chefe de Estado, não consigo controlá-los." Se Camara realmente for candidato, estará quebrando um acordo que fechou com as forças civis, que permitiu que ele ficasse no poder até a votação. EUA, ONU, União Africana e União Europeia denunciaram ontem a matança em Conacri.