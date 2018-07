Guineense é levado para Fiocruz em operação de segurança

Do lado de fora do jato, três profissionais de saúde, também protegidos pelos equipamentos especiais, aguardaram por 40 minutos que o paciente fosse retirado em uma maca até a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), administrado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. A ambulância seguiu para a sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos (zona norte), em meio ao trânsito caótico da região pela manhã. O trajeto de cerca de 10 km levou 20 minutos. O veículo ingressou no campus da Fiocruz, em direção ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), pela entrada principal da Avenida Brasil.

Fotografias e imagens captadas possivelmente por trabalhadores da Fiocruz - exibidas na internet e por emissoras de TV - mostram o paciente sendo retirado da ambulância, ainda na maca, e levado para a unidade especializada no tratamento de vítimas de moléstias infecciosas, como aids, mal de Chagas, dengue e malária. Em uma das fotos, Bah aparece quase sentado, ao que parece numa tentativa de ajeitar o corpo.

O guineense foi internado em uma área isolada no pavilhão do INI, sem contato com outros pacientes e funcionários que não estejam envolvidos no seu tratamento. Bah está sendo atendido por um médico infectologista que fala francês com fluência, a fim de facilitar a comunicação.

Nas últimas semanas, os infectologistas da Fiocruz passaram por treinamento sobre como agir no atendimento a pessoas contaminadas pelo vírus. Também participaram de palestras com profissionais que estiveram nas áreas epidêmicas (África Ocidental). Em 29 de agosto, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (vizinho à Base Aérea do Galeão), houve a simulação do socorro a um passageiro que teria desembarcado no Rio com sintomas da contaminação pelo Ebola. No treinamento, o paciente foi isolado no aeroporto, levado até a Fiocruz e hospitalizado no INI.